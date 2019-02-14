الأناضول: توقيف 52 سوريا في غرب تركيا يشتبه بارتباطهم بـ "داعش"

أوقفت ​السلطات التركية​ 52 ​سوريا​ يشتبه بارتباطهم ب​تنظيم داعش​ خلال عملية جرت في بورسا بشمال غرب البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية. وذكرت الوكالة أن المشتبه بهم الذين أوقفوا في خمسة مواقع مختلفة، نقلوا إلى إدارة ​مكافحة الإرهاب​ في بورسا، بدون أن تذكر أي تفاصل عن التحقيق الجاري.

وشهدت تركيا في 2015 و2016 سلسلة من الهجمات سقط فيها قتلى وتبناها تنظيم داعش، وقد أدى آخرها إلى سقوط 39 قتيلا معظمهم من الأجانب في ملهى راق في اسطنبول ليلة رأس السنة في 2017.