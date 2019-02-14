وزيرة البيئة تترأس لجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والخاص بإعادة هيكلة منظومة إدارة المخلفات الصلبة مؤسسيا وفنيا وماليا وتطبيقها في أربع محافظات (كفر الشيخ- الغربية- أسيوط، وقنا)؛ تمهيدا لتكرار المنظومة على المستوى القومي، بحضور عدد من المحافظين وممثلي الجهات الشريكة والجهات الاستشارية للبرنامج.

وحسب بيان، اليوم الخميس، تهدف اللجنة إلى عرض نتائج عمل البرنامج في مجال المخلفات الصلبة خلال الفترة الماضية، وخطة المرحلة الثالثة للبرنامج 2019/2020 ، حيث قدم المكون الإستثمارى للبرنامج دعما للمحافظات الأربعة على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى (2016-2017) بتكلفة إستثمارية حوالى (2.5) مليون يورو، المرحلة الثانية (2018-2019) بتكلفة استثمارية حوالي (15.7) مليون يورو، المرحلة الثالثة (2019-2020) بتكلفة استثمارية حوالي (29) مليون يورو.

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وقالت الوزيرة، إن وزارة البيئة بالاشتراك مع الوزارات المعنية وضعت رؤية لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، وتم وضع تلك الرؤية في الاعتبار أثناء تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الأربع، من حيث الإطار المؤسسي وتوزيع الأدوار والمسئوليات بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمحافظات ومقدمي الخدمة (شركات مساهمة - متعهدي قمامة - جمعيات أهلية)، بالإضافة إلى الجانب الفنى ومشروعات البنية التحتية المقترحة، وأيضا الجانب المالي الخاص بآليات توفير تكلفة الخدمة وحوافز تشجيع الاستثمار في المخلفات.

ونوهت إلى الخطوات القادمة التي ستتم بالتعاون مع المحافظين ومنها ضمان استدامة عمليات التشغيل والصيانة لجميع المعدات والمنشآت التى يتم تمويلها من خلال البرنامج الوطنى على مستوى المحافظة أو الوحدات المحلية، واستخدامها الاستخدام الأمثل، والتعاون في مجال مصانع تدوير المخلفات.

ويعد البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة أحد البرامج التنموية المشتركة بين الحكومة المصرية، والإتحاد الأوروبي، والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني، ووكالة التعاون الفني الألماني (GIZ, KfW)، ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO).