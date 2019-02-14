"الخليج 365" داخل ترام الإسكندرية الجديد.. تعرف على مميزاته - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تصوير – حازم جودة:

30 عاما هي عمر أحدث ترام انضم إلى أسطول هيئة النقل العام في الإسكندرية، وطوال تلك المدة جرت محاولات عدة لتطوير ورفع كفاءة المرفق العريق الذي يعد أرخص وسائل المواصلات وأكثرها شعبية في عروس البحر المتوسط.

وفي 31 يناير الماضي، بدأت هيئة النقل العام بالإسكندرية خطة دعم مرفقها التاريخي بأحدث وسائل النقل الحضاري، بوصول أول ترام مكيف من أوكرانيا ضمن عقد توريد 15 ترام مكيف جديد بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 17.5 مليون دولار.

بلونيه "الأصفر والأزرق"، مر ترام الإسكندرية بتحولات عدة منذ أول رحلة له في شوارع المدينة الساحلية عام 1863، بعربات ثلاث تجرها الخيول، قبل أن يتحول للعمل بالبخار ثم الكهرباء.

ما هو الجديد الذي سيضيفه تشغيل الترام الجديد؟، وكيف سيعمل؟، وما هي مميزاته؟.. أسئلة عديدة شغلت الشارع السكندري حاول "الخليج 365" البحث عن إجابات لها بتفقد الترام الجديد قبل دخوله الخدمة الأسبوع المقبل.

مهندسو أوكرانيا

في ورش الترام بمنطقة محرم بك، انهمك العمال والمهندسون الأوكرانيون في تجهيز وتركيب كافة أجزاء الترام المكيف الجديد بلونه الأصفر البراق، تمهيدا لدخوله الخدمة بخط ترام "سان ستيفانو – رأس التين".

" الترام الجديد يعد أحدث وحدة استخداما للتكنولوجيا المتطورة.. وأكثرها أمانا".. بهذه الكلمات أشار المهندس أحمد حربي، مسئول الصيانة بمرفق الترام بهيئة النقل العام بالإسكندرية، موضحا أن الترام الجديد يعتمد في تشغيله على التكنولوجيا بشكل كامل.

وأوضح حربي، بينما يتابع أعمال تجميع الترام المكيف، أن الترام الترام الجديد يتميز بسرعة عالية تصل إلى 75 كيلو متر/ الساعة، ومزود بإخطار صوتي ومرئي للراكب داخل العربة عن المحطة التالية وتحذير صوتي للراكب عند غلق الأبواب.

Advertisements

وأشار حربي إلى أنه يحوي أيضا إذاعة داخلية للتواصل بين السائق والمحصل والركاب عند الطوارئ، بالإضافة إلى أخرى خارجية موجودة على المحطات لإخطار الركاب المنتظرين على المحطات بوجهة العربة.

وأضاف مسئول الصيانة بمرفق الترام بهيئة النقل العام بالإسكندرية، أن عربات الترام مكيفة ومريحة ومجهزة بـ Wi-Fi، ومزودة بشبابيك احتياطية ونظام هواء إجباري بالسقف يستخدم في حالة عدم تشغيل التكييف، بالإضافة إلى أن الزجاج يسمح برؤية كاملة وواضحة.

مانع للتزحلق

وبدوره، قال المهندس مجدي جابر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الترام بهيئة النقل العام بالإسكندرية، إن الترام يوفر الأمان التام للراكب بتوقف العربة نهائياً لحين نزول وصعود الراكب وغلق الأبواب، ومزود بنظام الكتروني وأجهزة تمنع الزحف والتزحلق ونظام إنذار للحريق.

وحول عنصر الأمان بالترام الجديد، لفت "جابر" إلى أن العجلات مزودة بنظام الكاوتش المرن ما يضمن انخفاض الضوضاء أثناء السير، مضيفا أن الترام مجهز بثلاثة محاور دفع "بواجي" ويمكنه العمل على واحدة منهم فقط أثناء الطوارئ، والسير بدون تيار كهربائي من الشبكة لمسافة 1.5 كيلو متر.

وأضاف "جابر":" الترام مزود بنظام تتبع للأعطال ومراجعة كافة بيانات أجهزة العربة لضمان سهولة تحديد العطل وسرعة الإصلاح.. فضلا عن أن ارتفاع أول درجة للسلم في حدود ارتفاع الرصيف لضمان سهولة الصعود للركاب".

وحدة تحكم بالفرامل

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الترام بهيئة النقل العام بالإسكندرية، إلى وجود وحدة سير وتحكم خلفية مزودة بالفرامل بالترام لضمان سير خلفي يوفر التأمين للعربة والأمان للركاب، وكذلك نظام فرامل ديناميكي يضمن التدرج في الفرامل لضمان الراحة الكاملة للسادة الركاب.

ومن جانبه، أعلن اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، عن إقامة حفل لتدشين الترام الجديد الأسبوع المقبل، موضحا أن الترام سيعمل على خط"رأس التين – سان ستيفانو" بتذكرة 5 جنيهات للفرد الواحد.