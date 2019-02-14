محافظ قنا: 12مليون لتنمية المشروعات الصغيرة خلال يناير الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الخميس، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منع تمويلا لعدد 598 مشروعا خلال شهر يناير الماضي بإجمالي قيمة مالية بلغت 12 مليون و 598 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية أن ذلك جاء في إطار سعي المحافظة بالتعاون مع الجهاز لمساعدة شباب الخريجين للبدء في تنفيذ مشروعات خاصة بهم ودخول مجال ريادة الأعمال.

وأوضح محافظ قنا أنه جرى تمويل 598 مشروع من قبل الجهاز منها 34 مشروع صغير بتمويل يصل الي 4 مليون و 551 الف جنيه ، و564 مشروع متناهي الصغر بتمويل مالي بلغ 7 مليون و 847 الف جنيه .

وأكد الهجان أن المحافظة تعطي أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.