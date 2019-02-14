مقتل 5 جنود في هجومين إرهابيين بوسط مالي

قتل خمسة جنود في هجومين إرهابيين في مكانين مختلفين في وسط مالي، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية ومحلية،الأربعاء.

وقال مصدر عسكري في مدينة موبتي لوكالة فرانس برس إنّ "عناصر من وحدة الدرك في ديالوبي تعرضوا في طريق عودتهم من موبتي إلى ديالوبي لهجوم بعبوة ناسفة أعقبه إطلاق نار كثيف".

وأضاف أنّ الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى، مشيراً إلى أنّ عناصر هذه الوحدة كانوا في موبتي في مهمة لتأمين سلامة رفقاء لهم توجهوا إلى العاصمة باماكو لتلقي تدريب عسكري.

وشهدت المنطقة نفسها هجوماً مسلّحاً ثانياً استهدف وحدة عسكرية كانت تسيّر دورية بين مدسنتس كورو وبانكاس قرب الحدود مع بوركينا فاسو، ممّا أسفر عن مقتل اثنين من عناصرها وإصابة ثالث بجروح، بحسب ما أعلن الجنرال سيدي الحسن توري حاكم مقاطعة موبتي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعلن في تقريره الفصلي الأخير حول مالي أنّ أكثر من نصف الهجمات التي تشنّها الجماعات الإرهابية في مالي تستهدف القوات المسلّحة الحكومية من جيش وشرطة، ولا سيّما في منطقة موبتي.