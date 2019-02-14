مصر تغلق مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

قالت السلطات المصرية إنها قررت غلق مينائي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط، اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في بيان إن إدارة الحركة بالميناء قررت غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

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