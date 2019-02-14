إصابة عشرات الطلبة الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالخليل

أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين اليوم الخميس، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدرسة طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، عن مصادر أمنية قولها إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي، داهمت عدداً من بلدات وأحياء مدينة الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في محيط المدرسة، أطلقت خلالها الغاز السام المسيل للدموع، أصيب على إثرها عشرات الطلبة بحالات اختناق، وتم معالجتهم ميدانياً".

وأضافت أن "قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوباً، وفتشت منزل أحد المواطنين واستولت على مركبته، كما داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت منزلين".

وأنهت إسرائيل عمل بعثة مراقبة دولية في الخليل نهاية الشهر الماضي، وهو ما قوبل بتنديد فلسطيني.