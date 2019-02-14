الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينياً ويستهدف صيادي غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 13 مواطناً فلسطينياً بحجة مقاومة المستوطنين والتخطيط لتنفيذ عمليات.
كما استهدفت قوات الاحتلال صباح الخميس بنيران رشاشاتها مراكب الصيادين والمزارعين ورعاة الأغنام في قطاع غزة.
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