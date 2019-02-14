موسكو تكشف سبب رفضها المساعدات الإنسانية لفنزويلا

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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو ترفض قطعًا تسييس موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، مشيرة إلى أن ايصال المساعدات يجب أن تجري بما يتوافق مع القوانين الدولية عبر مكتب الأمم المتحدة في كاراكاس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت الناطقة: "نحن نرفض بشكل قاطع تسييس موضوع المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، واستخدامها بمثابة غطاء للتلاعببالرأي العام في البلاد وتعبئة القوى المناهضة للحكومة لغرض الانقلاب".
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان:"التقى نائب رئيس البلاد في الملف الاقتصادي، طارق العيسمي مع سعادة السفير الروسي فلاديمير زايمسكي، وبحث معه تعزيز مشاريع التعاون بين البلدين في إطار خطة تهدف لنمو وانتعاش وازدهار الاقتصاد في البلاد".
وجدير بالذكر أن الأزمة السياسية في
فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفًا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة."
كما وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، فكرة تسليح المعارضة في البلاد بأنها شنيعة. وقال أبرامز عن هذه الفكرة خلال جلسة الكونغرس "أعتقد أنها فكرة شنيعة".
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