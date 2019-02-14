تونس تنظم أسبوعًا ثقافيًّا عربيًّا نهاية مارس المقبل

وزارة الشئون الثقافية التونسية وكالات : تعتزم وزارة الشئون الثقافية التونسية تنظيم أسبوع ثقافي عربي على هامش فعاليات القمة العربية التي تستضيفها تونس نهاية مارس المقبل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال وزير الشئون الثقافية محمد زين العابدين في تصريحات اليوم الخميس إن الأسبوع الثقافي العربي سيشهد عدة برامج متنوعة تشمل عروضًا موسيقية ومسرحية وسينمائية، بالإضافة إلى ندوات أدبية وفكرية. وأوضح أنه جارٍ حاليًّا الإعداد لتنظيم هذا الأسبوع وبحث الاستعدادت الفنية والتقنية واللوجستية والأمنية لإخراج فعاليات هذا الحدث الثقافي العربي في أفضل صوره.

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