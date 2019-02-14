الرئيس الإيراني: سنبحث في سوتشي مكافحة الإرهاب ووحدة أراضي سوريا وعودة اللاجئين

الرئيس الإيراني حسن روحاني

وكالات :

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن سياسة بلاده ثابتة حيال الأزمة السورية، وذلك قبيل مشاركته في قمة سوتشي حول سوريا مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال روحاني إن "الرؤساء الثلاثة سيبحثون في سوتشي مواصلة محاربة الإرهاب ووحدة الأراضي

السورية وتدوين الدستور السوري وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار".. مضيفًا أن وحدة الأراضي السورية أمر هام بالنسبة لطهران، مشيرًا إلى ضرورة بسط الحكومة السورية سيطرتها على كافة أراضي البلاد.



وتابع "طهران تشجع الحوار بين الحكومة السورية والأكراد، مضيفًا:

"نعارض تجزئة الأراضي السورية، وسيطرة دولة أخرى على جزء من سوريا".. مشددا على أن مستقبل سوريا بيد الشعب السوري، فالشعب السوري هو من سيقرر مصير بلده بنفسه، معتبرا أن الحوار السوري السوري طريق صحيح ينبغي أن يتواصل.



ويعقد بوتين وروحاني وأردوغان اليوم في سوتشي قمتهم الرابعة في إطار عملية أستانا للتسوية السورية، وستسبق القمة لقاءات ثنائية بين زعماء الدول الثلاث.

