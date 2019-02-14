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أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن سياسة بلاده ثابتة حيال الأزمة السورية، وذلك قبيل مشاركته في قمة سوتشي حول سوريا مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
السورية وتدوين الدستور السوري وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار".. مضيفًا أن وحدة الأراضي السورية أمر هام بالنسبة لطهران، مشيرًا إلى ضرورة بسط الحكومة السورية سيطرتها على كافة أراضي البلاد.
وقال روحاني إن "الرؤساء الثلاثة سيبحثون في سوتشي مواصلة محاربة الإرهاب ووحدة الأراضي
وتابع "طهران تشجع الحوار بين الحكومة السورية والأكراد، مضيفًا:
ويعقد بوتين وروحاني وأردوغان اليوم في سوتشي قمتهم الرابعة في إطار عملية أستانا للتسوية السورية، وستسبق القمة لقاءات ثنائية بين زعماء الدول الثلاث.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإيراني: سنبحث في سوتشي مكافحة الإرهاب ووحدة أراضي سوريا وعودة اللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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