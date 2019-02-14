وزير خارجية أمريكا: لن يتحقق السلم والأمن بالشرق الأوسط دون مواجهة إيران

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وكالات :

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إنه لن يتمكن للعالم من تحقيق السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط دون مواجهة إيران، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وتابع بومبيو قبيل الجلسة الافتتاحية

لمؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط المقام في العاصمة البولندية وارسو أن مقاومة إيران هي أمر أساسي في التعامل مع جميع المشكلات الأخرى بالمنطقة، وذلكحسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.



وترعى بولندا وأمريكا المؤتمر؛ بهدف ترويج السلام والأمن في المنطقة، إلا أن إيران أدانت التجمع واصفة إياه بأنه "سيرك أمريكي" مناهض لها.

ورفضت روسيا حضور المؤتمر كما غابت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني عن الحدث.

