وزير خارجية أمريكا: لن يتحقق السلم والأمن بالشرق الأوسط دون مواجهة إيران

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إنه لن يتمكن للعالم من تحقيق السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط دون مواجهة إيران، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
لمؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط المقام في العاصمة البولندية وارسو أن مقاومة إيران هي أمر أساسي في التعامل مع جميع المشكلات الأخرى بالمنطقة، وذلك
وتابع بومبيو قبيل الجلسة الافتتاحية
وترعى بولندا وأمريكا المؤتمر؛ بهدف ترويج السلام والأمن في المنطقة، إلا أن إيران أدانت التجمع واصفة إياه بأنه "سيرك أمريكي" مناهض لها.
ورفضت روسيا حضور المؤتمر كما غابت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني عن الحدث.
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