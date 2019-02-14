بدء جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة

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بدأت الصين والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى في العاصمة الصينية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
و"روبرت ليثايزر" الممثل التجاري الأمريكي، و" ستيفن منوتشين" وزير الخزانة الأمريكي.. ومن المقرر أن تنتهي هذه الجولة من المشاورات رفيعة المستوى غدا الجمعة.
وترأس مراسم افتتاح المحادثات "ليو خه" نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)،
وكان الوفد الصيني المشارك في الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بواشنطن نهاية الشهر الماضي أكد إحراز "تقدم مهم" للمرحلة الحالية، وأن الجانبين أجريا "مناقشات صريحة ومحددة ومثمرة"، وأن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون، ويوليان أهمية كبيرة لحماية حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا مع اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التجارة المتوازنة.
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