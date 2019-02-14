رئيس لجنة المراقبين الدوليين في الحديدة يحذر من تبعات عدم تنفيذ اتفاق السويد

رئيس لجنة المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة باليمن الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد

وكالات :

حذر رئيس لجنة المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة باليمن الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد، اليوم ،الخميس، مليشيات الحوثي من تبعات عدم تنفيذ اتفاق السويد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ونقل عن لوليسجارد ـ خلال اجتماعه مع الحوثيين ـ قوله إن "أنظار المجتمع الدولي تتجه نحو الحديدة، إلى أن يتم تنفيذ اتفاق السويد بمختلف مراحله،

ووفقا للجداول والفترة الزمنية المحددة".



وأكد رئيس فريق المراقبين الدوليين أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا خاصًا الاثنين المقبل حول اليمن، وسيكون هناك ضغط سياسي كبير لتنفيذ اتفاق السويد.

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وكانت مليشيات الحوثي استهدفت للمرة الثالثة صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر ومستودعات الحبوب التابعة

لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الحديدة بعد ساعات من مغادرة مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث العاصمة صنعاء، في استمرار خرق الهدنة.



تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي توصلت، خلال محادثات بالسويد في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة التي تضم ميناءً رئيسيًّا تمر عبره غالبية المواد التجارية الموجهة إلى ملايين السكان، وبالرغم من ذلك لايزال الانقلابيين الحوثيين يماطلون في تنفيذ بنود الاتفاق.

