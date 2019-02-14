الارشيف / اخبار العالم

رئيس لجنة المراقبين الدوليين في الحديدة يحذر من تبعات عدم تنفيذ اتفاق السويد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

رئيس لجنة المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة باليمن الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد
وكالات :

حذر رئيس لجنة المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة باليمن الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد، اليوم ،الخميس، مليشيات الحوثي من تبعات عدم تنفيذ اتفاق السويد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


ونقل عن لوليسجارد ـ خلال اجتماعه مع الحوثيين ـ قوله إن "أنظار المجتمع الدولي تتجه نحو الحديدة، إلى أن يتم تنفيذ اتفاق السويد بمختلف مراحله،

ووفقا للجداول والفترة الزمنية المحددة".


وأكد رئيس فريق المراقبين الدوليين أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا خاصًا الاثنين المقبل حول اليمن، وسيكون هناك ضغط سياسي كبير لتنفيذ اتفاق السويد.

Advertisements


وكانت مليشيات الحوثي استهدفت للمرة الثالثة صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر ومستودعات الحبوب التابعة

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الحديدة بعد ساعات من مغادرة مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث العاصمة صنعاء، في استمرار خرق الهدنة.


تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي توصلت، خلال محادثات بالسويد في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة التي تضم ميناءً رئيسيًّا تمر عبره غالبية المواد التجارية الموجهة إلى ملايين السكان، وبالرغم من ذلك لايزال الانقلابيين الحوثيين يماطلون في تنفيذ بنود الاتفاق.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة المراقبين الدوليين في الحديدة يحذر من تبعات عدم تنفيذ اتفاق السويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا