كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نتنياهو" بجانب وزير الخارجية اليمنى فى قمة وارسو بشأن إيران: قمة التغيير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جلس رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى جانب وزير الخارجية اليمني في قمة وارسو لمناقشة إيران والقضايا في الشرق الأوسط، ووفقاً لتقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنها كانت لحظة تاريخية بالنسبة لبلدين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.

وقال نتنياهو: "إن القمة تشير إلى تغيير وتفهّم لما يهدد مستقبلنا وما نحتاج إلى القيام به لرعاية أمننا، إنه يبين إمكانيات التعاون بما يتجاوز القضايا الأمنية في كل مجال من مجالات حياتنا".