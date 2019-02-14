كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيسكوف: إدلب على أجندة مباحثات بوتين وأردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الوضع في إدلب بما في ذلك استمرار تواجد الإرهابيين هناك سيكون على أجندة المباحثات بين الرئيسين بوتين وأردوغان.

وقال بيسكوف: "الوضع في إدلب سيكون بلا شك على جدول الأعمال اليوم. وبطبيعة الحال، ستتم مناقشة استمرار وجود مجموعات إرهابية هناك وسيتم الإشارة إلى ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاقيات سوتشي. لأن القرار وتنفيذ الاتفاقات حول إدلب هو أحد الأجزاء المكونة لخط الاستقرار الكامل في سوريا، والذي سيخلق في النهاية الظروف للتوصل إلى تسوية سياسية".

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وأضاف بيسكوف في سياق تصوير "هجمة كيميائية" في دوما بسوريا "لقد شاهدنا بالفعل التقارير بأن أحد منتجي "بي بي سي" توصل إلى استنتاج حول الطابع المسرحي لتصوير أحداث هجمة كيميائية كاذبة في دوما. وهذا يتطابق مع استنتاجات خبرائنا".