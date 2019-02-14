كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحانى يتوعد بالثأر من أمريكا وإسرائيل بعد تفجير انتحارى ضد الحرس الثورى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أمريكا وإسرائيل، اليوم الخميس، بالمسؤولية عن تفجير انتحارى أسفر عن مقتل 27 شخصاً على الأقل من عناصر الحرس الثورى الإيرانى أمس، كما توعد بالثأر، وفقاً لشبكة 24 نيوز.

وأكدّ روحانى، في مطار مهرآباد الدولي في طهران، قبل السفر إلى مدينة سوتشي الروسية لحضور اجتماع ثلاثي مع نظرائه من روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، على التوالي، أنّ أمريكا والصهيونية هما الجذور الرئيسية للإرهاب فى المنطقة.

وأسفر هجوماً ضد الحرس الثورى فى محافظة بلوشستان، فى وفاة 27 شخصاً وإصابة 13 أخرين، تبنته جماعة "جيش العدل".

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