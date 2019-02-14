كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رويترز": أحزاب جديدة تتحدى قبضة سو كي على السلطة في ميانمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظهر مجموعات سياسية جديدة تخوض انتخابات ميانمار المقبلة في عام 2020، بهدف تحدي هيمنة زعيمة ميانمار، أونج سان سو كي، بعد أن أضعفتها الصراعات العرقية المتصاعدة وتباطؤ النمو الاقتصادي، كما ذكرت وكالة "رويترز".

ووفق "رويترز"، فقد ألقى مسؤولو الحزب باللوم على هذه العوامل في الأداء الضعيف للرابطة الوطنية للديمقراطية التابعة لـ"سو كي" في الانتخابات الفرعية في نوفمبر، عندما فازت بسبعة مقاعد فقط من أصل 13 مقعدًا، حيث حققت الأحزاب الإقليمية والجهات المرتبطة بالجيش مكاسب.

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وقال داشي لا سينغ، وهو مشرع من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، في ولاية كاشين الشمالية، حيث فقد الحزب مقعده في نوفمبر: "الآن، وقد تحالفت الأحزاب العرقية مع بعضها البعض وتم إعدادها، لا يمكننا الاعتماد بشكل كامل على قوة الحزب. يجب أن نحاول أكثر من ذي قبل كسب ثقة الشعب".

وفي سياق متصل، قال محللين، في حين لا يزال من المتوقع أن تحقق الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أفضل من الأطراف الأخرى في عام 2020، فقد تعاني أغلبيتها من خسائر فادحة.

وحسب "رويترز"، قال يي مي هاين، وهو محلل في معهد تاغاونج للدراسات السياسية: "من المشكوك فيه ما إذا كانت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ستفوز بما يكفي من المقاعد لتشكيل الحكومة. إذا لم يفعلوا ذلك، فعليهم تشكيل ائتلاف أو التفاوض مع الأطراف الأخرى".