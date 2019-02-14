البابا فرنسيس ومايكروسوفت يبحثان أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

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قال الفاتيكان إن رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث التقى البابا فرنسيس، الأربعاء، لمناقشة أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، وسبل سدّ الفجوة الرقمية بين الدول الغنية والفقيرة.

وتحدث رئيس عملاق التكنولوجيا العالمي وزعيم الكنيسة الكاثوليكية، البالغ من العمر 81 عاما، لنحو 30 دقيقة في مقر إقامة البابا.

وجاء في بيان أنهما بحثا "الذكاء الصناعي في خدمة الصالح العام، وأنشطة تستهدف سد الفجوة الرقمية التي لا تزال قائمة على المستوى العالمي".

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وأبلغ سميث (60 عاما) صحيفة لو أوبزيرفاتور رومانو، التي يصدرها الفاتيكان، في مقابلة، بأن هناك حاجة إلى قوانين أخلاقية قوية جديدة، كي لا تسقط تطورات تكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي في الأيدي الخطأ.

وأشار الفاتيكان إلى أن "الأكاديمية البابوية من أجل الحياة" سترعى مع مايكروسوفت جائزة لأفضل رسالة دكتوراه في 2019، يكون موضوعها "الذكاء الاصطناعي في خدمة الحياة البشرية".