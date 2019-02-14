كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تهدد بتنفيذ ضربات داخل العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطرقت هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، في تقييمها السنوي الأربعاء إلى الوضع العراقي، ملوحة باحتمال تنفيذ ضربات داخل العراق.

وبحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية الأربعاء، فإن تقييم هيئة الاستخبارات في الجيش للعام الحالي أشار إلى أن "طهران قد تحاول بناء منشآت عسكرية وصاروخية في العراق، في أعقاب الضربات الإسرائيلية الموجّهة ضد الأهداف الإيرانية في سوريا".

وأشارت هيئة الاستخبارات إلى أن "ذلك يُلزم إسرائيل بتكثيف جهودها الاستخبارية تجاه العراق، مع احتمال القيام بخطوات عملياتية هناك، إذا تحول الانتشار الإيراني إلى تهديد عسكري".

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أما فيما يخص الملف السوري، فأفادت هيئة الاستخبارات الإسرائيلية بأن "إيران تغير نمط انتشار قواتها وتبتعد عن المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل باتجاه الشمال والشرق".

كما تحدث التقييم أيضاً عن أن "إيران قد تتخذ خطوات استفزازية في المجال النووي، في محاولة لإجبار المجتمع الدولي على رفع العقوبات الاقتصادية عنها."