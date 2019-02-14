كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. روسيا تحذر من أن حدوث انقلاب عسكري في فنزويلا أصبح أولوية الغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت وزارة الخارجية الروسية، من تزايد عدد الدلائل على أن الانقلاب العسكري في فنزويلا أصبح "أولوية للغرب".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة اختارت سيناريو تصادمي للغاية في فنزويلا، وتشجع علنا القوات المسلحة الفنزويلية على بدء التمرد.

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ووفقًا لها، كان يجري التحريض من كوكوتا في كولومبيا تحت ستار قافلة إنسانية إلى فنزويلا.

وأوضحت "زاخاروفا": "نرى أنه من الضروري بشكل عاجل الامتناع عن الخطوات والتصريحات التي يمكن أن تؤدي إلى تصاعد التوتر في فنزويلا، على وجه الخصوص، أي نداءات للقوات المسلحة الفنزويلية مشحونة بمشاركتها في المواجهة المدنية الداخلية."

تأتي تصريحات وزارة الخارجية الروسية، بعد تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة كانت على اتصال مباشر مع أعضاء جيش فنزويلا، وحثهم على التعهد بالولاء لزعيم المعارضة خوان جوايدو.