كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي بقصر الإمارات في أبوظبي بمشاركة أكثر من 1200 متخصص وخبير عالمي في قطاعات الدفاع والعلوم العسكرية.

يأتي المؤتمر هذا العام تحت شعار بناء المستقبل المشترك، ويتزامن مع انطلاق معرض الدفاع الدولي "آيدكس" في ابوظبي الأسبوع المقبل.

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ويشارك في المؤتمر عدد من الخبراء و القيادات العسكرية حول العالم، أهمهم الفريق أول جوزيف فوتل قائد القيادة المركزية الأميركية ووزير الدفاع السنغافوري الدكتور محمد مالكي بن عثمان والفريق ستيفن شبرو مائي رئيس اللجنة العسكرية للناتو في بروكسل.

بالإضافة إلى وزارء إماراتيين منهم وزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء ووزير الاقتصاد سلطان المنصوري ووزير الدفاع محمد البورادي ووزيرة العلوم المتقدمة الاماراتية سارة الأميري.