عيد الحب..مغاربة: من يشترون الهدايا “عنيبات” ولا حب إلا للوالدين والكرة..وآخرون: جريمة وبدعة!-فيديو

مع حلول 14 فبراير من كل سنة، والذي يصادف عيد الحب، يتجدد السجال المجتمعي حول المناسبة، وما إذا كانت حلال أو حرام، ومن يحتفل بها ومن يقاطعها، وما إذا كان المغرب بلدا للحب أم لا.

عيد الحب، الذي يصادف اليوم الخميس، ينظر إليه المغاربة بكثير من التباين، بين من يرى فيه مناسبة للتعبير عن المشاعر للحبيبة، وبين من يراه مناسبة للاحتفاء بالأم والأقربين، ومن يتخذ موقفا أكثر اختلافا، باعتبار المناسبة “بدعة” ومخالفة شرعية.

في تصريحه لـ”اليوم 24″ اعتبر أحد الشباب أن المناسبة اليوم، مواتية ليعبر عن مشاعره لحبيبته، لأنها ضحت معه على مدى سنتين، قائلا “نشري لها أكبر نونوس لأنها تستحق، والحب كاين في المغرب”.

في ذات الفيديو الذي استقى فيه “اليوم 24” آراء الشارع حول هذه المناسبة، اعتبر شاب آخر أن عيد الحب مناسبة كذلك للتعبير عن الحب للأقربين وذوي الفضل، مثل الأم، معتبرا أنه “الكادو لي بغات الواليدة نجيبو لها”.

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في ذات السياق، بدا أحد المعبرين عن آرائهم أكثر تحفظا حيال المناسبة، معتبرا أنها مخالفة شرعية، وحياد عن الله ورسوله، مشددا على أن من يحتفلون بالمناسبة، حسب رأيه، لا يدوم حبهم “وغدا تلاقهم مخاصمين”.