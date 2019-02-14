هل تعمد سيرجيو راموس الحصول على بطاقة صفراء أمام أجاكس؟

نفى سيرجيو راموس، المدافع الدولي الإسباني لفريق ريال مدريد، تعمده الحصول على بطاقة صفراء في مباراة أمس أمام أجاكس أمستردام الهولندي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستغيبه عن مباراة العودة في مدريد، لإنها البطاقة الثانية التي يحصل عليها.

ورد راموس، في تدوينة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، على العديد من التقارير الإعلامية التي أشارت للموضوع قائلا :” لم أتعمد أبدا الحصول على بطاقة صفراء في المباراة، لقد كانت المواحهة مشحونة ومليئة باللحظات العصيبة، ولم أرغب أبدا في ارتكاب أي خطأ بشكل متعمد.

وكانت العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية، قد أشارت بعد المباراة، إلى أن راموس يرغب في الغياب عن مباراة العودة في مدريد، في الخامس من شهر مارس المقبل، حتى يخوض دور الربع بدون بطاقات صفراء.