14 فبراير عيد الحب.. العالم يحتفل اليوم بـ”الفالنتاين” فتعرف على أصله

يحتفل العالم، اليوم الخميس 14 فبراير، بعيد الحب، ويعبرون من خلاله عن مشاعرهم تجاه بعضهم، لكن من دون علم أصل هذه المناسبة.

وتفيد تقارير إعلامية أن أول مرة احتفل فيها بعيد الحب كانت في القرن الرابع عشر، واختير هذا اليوم من طرف الكاتب، والشاعر الإنجليزي “جيوفري شوسر”.

وتشير روايات تاريخية إلى أن “الفلنتاين” هو راهب مسيحي، عاش في روما، تحت حكم الامبراطور الروماني “كلوديوس الثاني”، عام 269، وكان هذا الأخير يمنع الجنود العزاب من الزواج حتى يقاتلون في الحرب من دون التفكير في الشريك الآخر.

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وتضيف الروايات نفسها أن الراهب “فلنتاين” أصر على عقد زيجات بين الجنود، وخطيباتهم، عكس توجه الإمبراطور، وحكم عليه بالإعدام بسبب ذلك.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بذكرى القديس “فلانتين” في يوم 14 فبراير.

وأصبح يوم 14 فبراير، في وقتنا الحالي، يوما تجاريا إذ تنتعش فيه تجارة الهدايا، والورود.