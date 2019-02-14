طقس الخميس.. جو بارد مصحوب بكتل ضبابية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا نوعا ما خلال الصباح والليلة المقبلة بالمرتفعات والهضاب العليا، مع تكون صقيع أو جريحة محلية.

كما ستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل والسهول الشمالية، فضلا عن ظهور سحب منخفضة كثيفة فوق غرب الواجهة المتوسطية مع نزول أمطار جد خفيفة محليا.

وستكون الأجواء مستقرة ومشمسة بباقي أرجاء المملكة، مع تناثر حبات رملية بالأقاليم الصحراوية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة القوة ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و03 درجات بالمرتفعات، وما بين 02 و07 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط والجنوب الشرقي، وما بين 07 و12 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 12 و18 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 14 و18 درجة بالمرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و24 درجة بالساحل المتوسطي والسواحل الشمالية، والجنوب الشرقي، والسايس، وهضاب الفوسفاط، وما بين 24 و28 درجة بالسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 27 و34 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طانطان وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.