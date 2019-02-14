"إيرباص" توقف إنتاج طائرات الطابقين بعد وقف طلب الإمارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيرباص" توماس إيندرز في بيان رسمي له، اليوم الخميس، وقف إنتاج طائرات "إيه 380" وتوقف تسليمها في 2021. وجاء هذا القرار بعد أن قررت شركة طيران الإمارات خفض طلبيتها لشراء 39 من هذه الطائرات العملاقة.

وقالت المجموعة في بيان إنها حققت أهدافها للعام 2018 بتسجيلها زيادة بنسبة 29 في المئة في الأرباح الصافية التي بلغت ثلاثة مليارات يورو.

وقال إيندرز في بيانه "نتيجة هذا القرار هي أن سجل طلبياتنا لم يعد كافيا لمواصلة إنتاج طائرات إيه 380"، موضحا أن هذا الأمر "يؤدي إلى توقف تسليم هذه الطائرات في 2021".

ويأتي وقف الإنتاج بسبب طلب طيران الإمارات بدلا من طائرات إيه 380، شراء أربعين طائرة إيه 330-نيو وثلاثين "إيه 50". ولم تذكر إيرباص قيمة طلبية الشراء التي تشكل تعويضا.

وأفادت المجموعة أنها "ستبدأ نقاشات مع شركائها التجاريين في الأسابيع المقبلة بشأن ما بين ثلاثة آلاف و3500 وظيفة يمكن أن تتأثر بهذا القرار في السنوات الثلاث المقبلة".

كما وأكدت أن "تزايد وتيرة (إنتاج طائرات) إيه 320" والطلبية الجديد للإمارات للطائرات الكبيرة ستؤمن إمكانيات عديدة لتحرك داخل المجموعة".

وكان هذا القرار متوقعا إذ إن مصير طائرة إيه 380 كان مرتبطا العام الماضي بطلبية شركة الإمارات شراء 36 طائرة إضافية من هذا النوع، ما "يؤمن رؤية للسنوات العشر المقبلة على الأقل"، كما قال إيندرز حينذاك.

ويذكر أن إيرباص لم تخف أن البرنامج سيتوقف في غياب طلبية الشراء هذه.

لكن قالت المجموعة في بيانها الأخير إن توقف إنتاج إيه 380 سيترجم "بتأثير سلبي يبلغ 463 مليون يورو في أرباحها قبل الرسوم والفوائد".

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وقالت إن مشاريعها للعام 2019 تتضمن تسليم بين 880 و890 طائرة تجارية، لكنها اضطرت لدفع تمويل إضافي لبرنامجها لطائرة النقل العسكري "إيه400 إم".

وأضاف البيان أن قيمة مبيعات كل فروع إيرباص ارتفعت بنسبة 8 في المئة وبلغت 63,7 مليار يورو عام 2018.

وبالنسبة لطلبيات الشراء، بلغ مجموعها 55,5 مليار يورو ما رفع قيمة مجموعة الطلبيات في كل فروع إ يرباص إلى 460 مليار يورو في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018، حسب معيار "إي آر إف إس" للمحاسبة الذي تطبقه المجموعة.

وقال توم أيندرز في البيان أن "2018 كان عام تحد لكننا احترمنا التزاماتنا وحققنا مستوى قياسيا في المردودية بفضل أداء عملاني ممتاز وخصوصا في الربع الأخير من العام".

وعلّقت شركة طيران الإمارات، اليوم الخميس، أنها كانت أبرمت صفقة بقيمة 21.4 مليار دولار مع شركة إيرباص، وأعربت عن أسفها بوقف إنتاج الطائرة إيه 380 ذات الطابقين.

واعتُبرت الطائرة أي380 بمثابة العمود الفقري لأسطول شركة طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي وتنطلق رحلاتها من أكثر مطارات العالم ازدحاما بالسفر على متن الرحلات الدولية.

وأفادت شركة الإمارات أنها ستتسلم 14 طائرة أخرى من طراز إيه 380 حتى نهاية العام 2021 إذ سيصل إجمالي طائراتها من هذا الطراز إلى 123 طائرة. وستقوم الشركة بشراء 40 طائرة من طراز إيه 330-900 و30 طائرة من طراز إيه 350-900.