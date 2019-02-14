انت الان تتابع تفاصيل خبر ثورة فبراير اليمنية.. الذكرى الثامنة في ذروة المواجهة مع الثورة المضادة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 11:27 صباحاً - ثمانية أعوام مرت على "ثورة 11 فبراير" الشعبية التي حافظت على طابعها السلمي رغم امتلاك اليمنيين نحو 60 مليون قطعة سلاح حينذاك، وأجبروا الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على ترك كرسي الرئاسة باعتصاماتهم في ساحات الحرية والتغيير.

الخروج القسري لـ"صالح" من الحكم لم يكن مكتملاً؛ بفعل المبادرة الخليجية التي احتفظت له ببعض مكاسب، عبث من خلالها بالمرحلة الانتقالية، قبل أن يسهم بشكل كبير في إشعال الحرب المستمرة حالياً، من خلال دعمه مليشيا الحوثي الانقلابية.

وضمِنت المبادرة الخليجية لـ"صالح" وفريق عمله، خلال 33 عاماً من الحكم، حصانة دولية من الملاحقة القضائية والجنائية، وحفظت له الأموال التي جمعها خلال فترة حكمه، ومنحت حزبه "المؤتمر الشعبي العام" نصف حكومة الوفاق التي أدارت البلاد خلال المرحلة الانتقالية، فضلاً عن أن الرئيس الانتقالي، عبد ربه منصور هادي، كان نائبه وقيادياً في حزبه.

تقويض المرحلة الانتقالية

لم يهنأ "صالح" وهو يرى حلم توريث الحكم لنجله يتبخر، خصوصاً أن المرحلة الانتقالية شهدت حواراً وطنياً مدة عام، أنجز دستوراً لدولة مدنية، سبق التصويتَ عليه انقلابٌ مسلحٌ على السلطة الشرعية، نفذه الحوثيون بدعم من "صالح"، الذي استغل نفوذه في الجيش ولدى حلفائه القبليين، لفتح الممرات والمؤسسات وتسليمها للمليشيا الموالية لإيران؛ في محاولة لوأد الثورة.

تدخَّل التحالف العربي بقيادة السعودية عسكرياً بعد أن بسطت مليشيا الحوثي و"صالح" نفوذها على مؤسسات الدولة، ولفحت شرارة الحرب مختلف المحافظات، واكتوى الجميع بالنار حتى وصلت الأوضاع الإنسانية إلى مرحلة هي الأسوأ في تاريخ البلاد.

انتهى صالح بمقتله على يده حلفائه الحوثيين (ديسمبر 2017) ولم تنته تطلعات اليمنيين التي رسمتها ثورة فبراير التي تواجه تحديات مختلفة على مستوى أنصار صالح والحوثيين ودول التحالف، ومنها السعودية والإمارات اللتان جندتا إمكانياتهما لمواجهة تطلعات الشعوب العربية في التغيير في أكثر من بلد.

ويبرز دور الإمارات بالذات باليمن في دعم مشروع الثورة المضادة من خلال دعم مليشيا خارج سيطرة الشرعية، يقودها طارق نجل شقيق صالح فضلاً عن ترصدها للمحسوبين على ثورة فبراير وإقصائهم من مناصبهم في الجنوب، والزج بآخرين في المعتقلات وتصفية البعض في عمليات اغتيالات مستمرة منذ عامين.

براءة ثورة فبراير

اليوم وبالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة فبراير تتعرض لهجمة إعلامية شرسة يتبناها أنصار صالح والإعلام المعادي للربيع العربي، وتتمركز حول تحميل ثورة فبراير ما آلت إليه الأوضاع في اليمن خصوصاً بما يتعلق أن الحوثيين شاركوا في أحداث الثورة قبل أن يتحولوا إلى ثورة مضادة.

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وترى الصحفية اليمنية مروى العريقي أن "ثورة فبراير لا تتحمل ما وصلت إليه البلاد اليوم من حرب وأوضاع سيئة"، قائلة: "ما آلت إليه البلاد هو سبب انقلاب 21 سبتمبر الذي حدث في قبل أربع سنوات".

وفي حديثها لـ"الخليج 365"، أكدت أن "ثورة فبراير مهدت الطريق لبناء دولة مدنية عبر مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور التي انقلبت عليها جماعة الحوثي مع حليفها السابق الذي غدرت به (صالح)".

ترويض الحوثيين

بدوره قال الناشط السياسي اليمني، أمجد الجحافي: "لم يكن مكون الحوثي الإرهابي المسلح من مخرجات فبراير، بل كان مخرجاً من مخرجات نظام صالح الذي حكم اليمن لعقود عبر أزمات وحروب متتالية".

وفي حديثه لـ"الخليج 365" اعتبر الجحافي أن "ثورة فبراير استطاعت أن تظهر جميع فئات الشعب اليمن بمظهر سلمي مدني أكثر حضرية وتمدن".

وأضاف عضو حركة مناهضة لانقلاب الحوثي: "من حسنات فبراير أنها روضت جماعة الحوثي المسلحة وجعلتها تطالب بمطالب كفلها الدستور والقانون، وعبر وسائل سلمية لمدة عامين بعد أن تشربت هذه الجماعة خلال أكثر من ست حروب على الوسائل غير السلمية وغير المشروعة والمخالفة للدستور والقانون".

تحولات حتمية

أمّا المحلل السياسي اليمني، فيصل الحذيفي، فيذهب إلى أن "ثورة 11 فبراير حتماً تؤسس لتحولات حتمية نحن ذاهبون إليها وليس وجود ظاهرة الحوثي المدمرة أكثر من ظاهرة تُخلص المجتمع من أورام خبيثة".

وأوضح الحذيفي في صفحته على "فيسبوك": أن "البلد تحتوي أطناناً من النفايات البشرية التي تسللت إلينا خلسة من دهاليز التاريخ وقراصنة الطرقات، ولابد من التخلص من كل هذا الخبث المتراكم ليستكمل المواطنون استحقاق التحول التاريخي".

ورغم هذا الجدل احتفل اليمنيون في عدد من المحافظات بذكرى الثورة، وأوقدوا شعلتها في تعز ومارب والجوف وأقام الطلاب اليمنيون في عدد من البلدان فعاليات احتفائية بالمناسبة في مشهد يجسد الانتماء لهذه الثورة التي تمثل –رغم طارئ الحرب- محطة مهمة في العبور نحن دولة مدنية وديمقراطية.