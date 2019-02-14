شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: لا سلام في الشرق الأوسط دون مواجهة إيران والان مع التفاصيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، أنه يتعين اتخاذ خطوات جادة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف بومبيو، في كلمته خلال مشاركته بـ"المؤتمر الوزاري لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط" في وارسو، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل عملها بشأن قضايا الأمن، لافتا إلى أن بلاده تسعى لعهد جديد من التعاون بشأن كيفية مواجهة هذه القضايا.

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وتابع قائلا: "ما من تحد في المنطقة سيحل نفسه بنفسه.. علينا أن نعمل معا من أجل الأمن.. ما من دولة بوسعها أن تبقى على الهامش".

وكان وزير الخارجية الأمريكي قال في تصريحات صحفية قبيل بدء اجتماعات وارسو: "لا سلام بالشرق الأوسط دون مواجهة إيران".

وتتواصل في العاصمة البولندية وارسو، اليوم، وبمشاركة دولية واسعة، فعاليات المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة، لبحث آلية لوقف أنشطة إيران الهدامة في الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب ومناقشة السلام والأمن.