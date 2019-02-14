شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يفتتح المبنى الجديد للإدارة العامة لفرع المؤسسة الاقتصادية بمنطقة خلف بالمكلا والان مع التفاصيل

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم المبنى الجديد للإدارة العامة لفرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمنطقة خلف بالمكلا ، ودشّن إعادة تفعيل نشاط المؤسسة بحضرموت .

واستمع المحافظ ومعه وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش ، من المدير التنفيذي للمؤسسة سامي السعيدي ومدير فرع المكلا عمر باحاج الى تطلعات المؤسسة في إعادة نشاط فروعها وفقاً والتوجّهات الحكومية في هذا الجانب والقيام بدورها في دعم القطاعات التموينية والطبية والانشائية والتوازن بين القطاعين العام والخاص ، والتحضير لإقامة معرض للمواد الغذائية والاستهلاكية وإعادة تأهيل مجمع الأسماك والأحياء البحرية بمنطقة خلف وفتح مراكز لبيع المواد الغذائية .

وأشاد المحافظ بجهود المؤسسة لإعادة نشاطها في حضرموت ، والدور المعوّل عليها في مساعدة المواطنين في الجانب التمويني للتخفيف من أعباء الحياة ، وأكد أن السلطة المحلية بالمحافظة ستدعم تفعيل نشاط الفرع وتنظيم معرض منتجات المواد الغذائية والاستهلاكية الذي يأتي ضمن توجّهات السلطة المحلية للتخفيف عن المواطنين والذي سيخدم أحياء مدينة المكلا كافة .

حضر الافتتاح مديرو فروع المؤسسة بسيئون وشبوة والمهرة .