شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..الزبيدي وقيادات الانتقالي تصل مطار الريان بالمكلا والان مع التفاصيل

وصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي قبل قليل الى مطار الريان بمدينة المكلا عاصمة حضرموت . ووصل الزبيدي الى المكلا بمعية نائبه الاستاذ هاني بن بريك نائب الرئيس ورئيس الجمعية الوطنية اللواء احمد سعيد بن بريك، واعضاء هيئة الرئاسة الدكتور ناصر الخبجي والمهندس عدنان الكاف والشيخ عبدالرحمن شيخ. وكان موكب قيادات اخرى في المجلس قد وصل مساء امس عبر الطريق البري . وتحتشد قيادات المجلس الانتقالي في المكلا لحضور الدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي .

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