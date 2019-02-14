شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على اثنين من قيادات القاعدة في المحفد بأبين والان مع التفاصيل

قال الحزام الامني اليوم الخميس أنه تم القبض على عنصرين من القاعدة المتمركزين في وداي الخيالة بمديرية المحفد بمحافظة أبين.

وذكر مصدر في الحزام الامني في تصريحات صحفية أن من تم القبض عليهما هما (ز .م .ع ) و (م .م ) وقد شاركا في الهجوم على قواتنا في قطاع المحفد.

واضاف المصدر أن التعزيزات من قوات الحزام الٱمني محافظة ابين التي وصلت للمحفد عصر اليوم بقيادة نائب قائد الحزام الٱمني بابين عبدالرحمن الشنيني و علي عوض قائد الحزام الأمني بالمنطقة الوسطى بابين الذي قاد بعض هذه التعزيزات حتى مشارف وادي الخيالة.

ويعتبر وادي الخيالة المركز الرئيسي لعناصر القاعدة في المحفد حيث تم القبض على العنصرين الارهابيين فيها .