محمد بن سلمان يزور إندونيسيا الأسبوع المقبل

أعلنت إندونيسيا الخميس، أنها ستستقبل الأسبوع المقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي سيقوم في زيارة رسمية، وذلك في إطار جولة آسيوية تشمل باكستان والهند وماليزيا.

وتبدأ زيارة الأمير محمد بن سلمان لأكبر بلد مسلم في العالم الإثنين.

ولم تقدّم إندونيسيا تفاصيل إضافية عن برنامج الزيارة الرسمية الثانية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى الأرخبيل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الإندونيسية غوهان بودي، إن الأمير محمد "سيصل إلى إندونيسيا في 18 فبراير(شباط) الحالي، وسيلتقي الرئيس جوكو ويدودو في 19 فبراير".

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية الأربعاء، أن ولي العهد السعودي سيبدأ زيارة دولة إلى إسلام أباد في 16 فبراير(شباط) تأمل باكستان أن يوقع الطرفان خلالها على العديد من اتفاقيات الاستثمار لدعم اقتصادها المتعثر.

Advertisements

وسيزور ولي العهد السعودي ماليزيا أيضاً والهند.

وزار محمد بن سلمان إندونيسيا مع والده الملك سلمان في 2017 في إطار جولة آسيوية هدفت إلى البحث عن فرص استثمارية.

ووقعت الرياض وجاكرتا حينها العديد من الاتفاقيات حول التجارة والطيران وتعزيز التعاون في مجال العلوم والصحة ومكافحة الجريمة.

ووقع البلدان أيضاً اتفاقاً شمل شركة النفط السعودية الرسمية آرامكو، ونظيرتها الإندونيسية بيرتامينا، لتوسيع مصفاة لتكرير النفط بقيمة مليارات الدولارات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.