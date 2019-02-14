شكرا لقرائتكم مصر.. اسم مفاجئ في قضية تهريب آثار بحقائب دبلوماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أشهر على تفجير الصحف الإيطالية قضية ضبط حاوية قادمة من مصر، على متنها حقائب دبلوماسية تحتوي آثاراً مصرية نادرة، توصلت التحقيقات المصرية الخميس إلى نتيجة مفاجئة.

فقد أجرت السلطات المصرية والإيطالية تحقيقات موسعة، وتوصلت إلى خلاصة أثبتت تورط شقيق وزير مصري كبير في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجل شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة فيها مع شركاء إيطاليين.

وأمرت النيابة العامة المصرية بحبس بطرس رؤوف، شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية والاقتصاد في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية تهريب آثار في حقائب دبلوماسية لإيطاليا 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن الواقعة تعود لنهاية مايو الماضي حين كشفت وسائل إعلام إيطالية ضبط السلطات الإيطالية سفينة تحمل حاويات فيها قطع أثرية مصرية نادرة قادمة من ميناء الإسكندرية.

وذكرت وزارة الآثار المصرية في حينه أن شرطة مدينة نابولي بإيطاليا ضبطت حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، من بينها قطع تعود للحضارة المصرية القديمة.

وأضافت أن القطع الأثرية عثر عليها في حاويات دبلوماسية بميناء سالرنو بإيطاليا، ما قد يشي بتورط مسؤولين مصريين.

عمليات سرقة وحفر غير شرعي

إلى ذلك، رجح شعبان عبدالجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، الحصول على تلك القطع عبر عمليات سرقة وحفر غير شرعي بحثاً عن الآثار، لا سيما وأن القطع التي صودرت لاحقاً لم تكن من بين مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار المصرية.

وأشار المسؤول المصري إلى أن القطع تتكون من مجموعة من الأواني الفخارية من حقبات زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات، وقطع قليلة تنتمي للحضارة الإسلامية.

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من جهتها، نفت وزارة الخارجية أن يكون قد تم تهريب تلك القطع ضمن حاوية تابعة للسفارة المصرية في روما أو أحد أعضائها.

وقالت في بيان رسمي لها إن الجانب الإيطالي كشف بأن اتصالاتهم مع إدارة الجمارك بميناء الإسكندرية أشارت إلى أن الآثار والشحنة لم تكن لدبلوماسي مصري ولكنها تخص مواطنا إيطاليا.

وخلال التحقيقات تفجرت المفاجأة، وتبين تورط شقيق الوزير المصري الذي يحمل جنسية إيطاليا في الواقعة، مع شركاء آخرين.

وقد أمر النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم .

كما أصدر قرارا بمنع كل من سكاكال اوتاكر لاديسلاف، إيطالي الجنسية، ومدحت ميشيل جرجس صليب، وزوجته سحر زكي راغب، شركاء شقيق الوزير في الواقعة من التصرف في أموالهم.

بطرس رؤوف غالي

وثبت من التحقيقات أن بطرس رؤوف بطرس غالي، وهو شقيق الوزير السابق يوسف بطرس غالي، يحمل الجنسية الإيطالية، ودولة سان مارينو الأوروبية، ولديه جواز سفر لكل منهما ويستخدم هذين الجوازين في تحركاته.

يذكر أن يوسف بطرس غالي، شقيق المتهم كان وزيراً للمالية والاقتصاد في حكومتي عاطف عبيد، وأحمد نظيف قبل ثورة يناير 2011 وهو نجل شقيق بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة.

وتمت إدانة الوزير السابق في عدة قضايا فساد، لكنه فر من البلاد عقب اندلاع الثورة، وهو يقيم حاليا في إحدى الدول الأوروبية التي يحمل جنسيتها.