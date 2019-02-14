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مكتب مكافحة المخدرات داهم شقة لتخزين المخدرات في طريق الجديدة

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أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "خلال التحقيق من قبل ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ مع شخص يتعاطى المخدرات (ن. ح. سوري) تبين أنه يقوم بترويج المخدرات ويستخدم شقة في محلة ​الطريق الجديدة​ باتجاه صبرا لصالح ​تاجر مخدرات​"، مشيرة الى أنه "بتاريخ 11/02/2019 قامت قوة مشتركة من المكتب المذكور والمجموعة الخاصّة في وحدة ​الشرطة القضائية​ ب​مداهمة​ الشقّة بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص حيث أوقف فيها كل من: ف. ن. (مواليد عام 1999، لبناني) ع. ط. (مواليد عام عام 1999، لبناني) م. غ. (مواليد عام 2000، سوري) وضبط بداخلها كمية كبيرة من المخدرات عبارة عن: 156 غ. من مادة ​الكوكايين​ – 114 غ. من باز الكوكايين – 198 غ. من مادة السلفيا – 1050 غ. من ​حشيشة الكيف​ – 35 غ. من ​الماريجوانا​ – 235 حبة اكستاسي – 4 زجاجات كيتامين ودفتري لف سجائر".

كما أعلنت أنه "أوقف في خلدة و​بشامون​ و​الحمرا​ بجرم مخدرات كل من: م. ع. (مواليد عام 1987، لبناني) ف. ط. (مواليد عام 1985، أردنية) آ . ط. (مواليد عام 1987، أردنية) آ. ش. (مواليد عام 1997، لبناني) وضبط بحوزتهم: حبة كاريزول – 6 حبات بيضاء مجهولة - دفترين لف سجائر –كمية من حشيشة الكيف"، لافتة الى أن "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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