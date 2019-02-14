مكتب مكافحة المخدرات داهم شقة لتخزين المخدرات في طريق الجديدة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "خلال التحقيق من قبل ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ مع شخص يتعاطى المخدرات (ن. ح. سوري) تبين أنه يقوم بترويج المخدرات ويستخدم شقة في محلة ​الطريق الجديدة​ باتجاه صبرا لصالح ​تاجر مخدرات​"، مشيرة الى أنه "بتاريخ 11/02/2019 قامت قوة مشتركة من المكتب المذكور والمجموعة الخاصّة في وحدة ​الشرطة القضائية​ ب​مداهمة​ الشقّة بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص حيث أوقف فيها كل من: ف. ن. (مواليد عام 1999، لبناني) ع. ط. (مواليد عام عام 1999، لبناني) م. غ. (مواليد عام 2000، سوري) وضبط بداخلها كمية كبيرة من المخدرات عبارة عن: 156 غ. من مادة ​الكوكايين​ – 114 غ. من باز الكوكايين – 198 غ. من مادة السلفيا – 1050 غ. من ​حشيشة الكيف​ – 35 غ. من ​الماريجوانا​ – 235 حبة اكستاسي – 4 زجاجات كيتامين ودفتري لف سجائر".

كما أعلنت أنه "أوقف في خلدة و​بشامون​ و​الحمرا​ بجرم مخدرات كل من: م. ع. (مواليد عام 1987، لبناني) ف. ط. (مواليد عام 1985، أردنية) آ . ط. (مواليد عام 1987، أردنية) آ. ش. (مواليد عام 1997، لبناني) وضبط بحوزتهم: حبة كاريزول – 6 حبات بيضاء مجهولة - دفترين لف سجائر –كمية من حشيشة الكيف"، لافتة الى أن "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".