وزير خارجية بولندا: قلقون من برنامج إيران النووي

أعلن وزير خارجية ​بولندا​ ياتسيك تشابوتوفيتش، في كلمة له خلال إفتتاح مؤتمر ​وارسو​ "أننا قلقون من برنامج ​إيران​ النووي"، مشددا على "أننا معنيون بتعزيز السلام في ​الشرق الأوسط​، كما أننا نعمل معا لحل أزمات المنطقة".

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