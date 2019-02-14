الرئيس الإيراني یغادر إلى روسیا للمشاركة في قمة سوتشي

غادر الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، العاصمة ​طهران​ متجهاً إلى روسیا للمشاركة في قمة سوتشي الثلاثیة إلى جانب نظیریه الروسي والتركي.

وجاءت زیارة روحاني إلى روسیا تلبیةً لدعوة الرئیس الروسي، فلادیمیر بوتین، بمرافقة وفد سیاسي رفیع المستوى للمشاركة فی القمة الثلاثیة التي ستعقد بحضور رؤساء جمهوریة إیران وروسیا وتركیا في میناء سوتشي الروسي.

وتستغرق أعمال القمة لیوم واحد وتضم الجولة الرابعة من المباحثات بین الرئيس الإيراني ونظيريه الروسي والتركي، التي ترتكز على التعاون المشترك ل​مكافحة الإرهاب​ في المنطقة وعودة النازحین السوریین وإرساء الاستقرار السیاسي والهدوء في سوریا.

وتناقش هذه القمة أیضاً مفاوضات ​أستانا​ وبدء العملیة السیاسیة الداخلیة وسلامة الأراضي وسیادة ​الشعب السوري​ إلى جانب التعاون المشترك خلال مرحلة إعادة الإعمار في هذا البلد.

وفضلاً عن المشاركة في قمة سوتشي، سیجري روحاني مباحثات منفصلة مع كل من نظیریه الروسي والتركي، لمناقشة آخر المستجدات حول مسار تنفیذ الاتفاقات الثنائیة، والقضایا الدولیة والتطورات في المنطقة.