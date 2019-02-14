نتانياهو اعلن أنه سيلتقي عادل الجبير خلال اجتماعات مؤتمر وارسو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أنه سيلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي ​عادل الجبير​ اليوم الخميس، خلال اجتماعات مؤتمر ​وارسو​ للشرق الأوسط. وقال نتيناهو، مجيبا عن سؤال الصحفيين، فيما إذا كان سيلتقي الوفد السعودي خلال اجتماعات مؤتمر وارسو​​​ للشرق الأوسط: "نعم".

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