البيت الأبيض: ترامب سيدلي بتصريحات مهمة بشأن فنزويلا

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلقي كلمة بشأن فنزويلا في ميامي يوم الاثنين، وسيعبر عن دعمه لزعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي تعتبره الولايات المتحدة الرئيس الشرعي لفنزويلا.

وقال المسؤول إن ترامب، الذي يعتزم قضاء عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه في بالم بيتش في فلوريدا، سيدلي بتصريحات بشأن فنزويلا "ومخاطر الاشتراكية" في جامعة فلوريدا الدولية في ميامي.

ويحاول ترامب وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، للتنحي وتسليم السلطة لجوايدو رئيس الجمعية الوطنية.

واعترفت معظم البلدان الغربية بجوايدو رئيساً شرعياً لفنزويلا .

وأرسلت الحكومة الأميركية إمدادات غذائية وطبية إلى حدود كولومبيا مع فنزويلا وقال ترامب "يلقى الشعب معاملة سيئة للغاية ومن المؤسف أن نشهد ذلك لا سيما أننا قريبون جداً".