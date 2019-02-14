قاضية أميركية: مدير حملة ترامب قدم بيانات كاذبة لـ "إف بي آي" ومولر وهيئة محلفين

قالت قاضية أميركية إن بول مانافورت، مدير الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، كذب عمداً على مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" والمحقق الأميركي الخاص، روبرت مولر وهيئة محلفين كبرى.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن القاضية آمي بيرمان جاكسون، الأربعاء، أن "مانافورت قدم عدة بيانات كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادي ومولر وهيئة المحلفين فيما يتعلق بشؤون ذات صلة بالتحقيق (في التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأميركية)".

وأضافت القاضية أن الأمر يشمل علاقاته بمسؤول روسي أثناء الحملة الانتخابية وما بعدها.

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ويحقق مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في عام 2016، بالإضافة إلى التواطؤ المحتمل مع حملة ترامب.

وأقر مانافورت، الناشط السياسي الجمهوري 69 عاماً والذي قاد حملة ترامب الانتخابية لمدة شهرين في منتصف عام 2016، في سبتمبر من العام الماضي بذنبه في تهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة سير العدالة.

ووافق مانافورت على التعاون مع المحققين بموجب اتفاق الإقرار بالذنب.