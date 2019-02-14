قمة ثلاثية في موسكو لبحث الوضع في سوريا بعد الانسحاب الأميركي

يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني، لبحث الوضع عقب الإعلان عن انسحاب القوات الأميركية من سوريا.

وجاء في بيان للكرملين أن القمة الثلاثية ستنظر في "مزيد من الخطوات المشتركة سعياً لتسوية على المدى البعيد" في سوريا.

واجتمعت روسيا وإيران وتركيا مؤخراً لدعم وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الرؤساء الثلاثة سيبحثون تشكيل لجنة دستورية ، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وذكر مكتب إردوغان أن الرؤساء يسعون إلى "حل دائم" للأزمة السورية.