اتحاد الشغل التونسي: «النهضة» تحاول ركوب موجة الأحداث

تونس(الاتحاد) اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إعلان رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس راشد الغنوشي عن انفراج أزمة التعليم الثانوي وإمضاء الاتفاق يمس من صلاحيات رئيس الحكومة ويضعف القرار الحكومي، مضيفاً أن ذلك كان استباقاً سياسياً يبرز تأثير هذا الحزب في اتخاذ القرار الحكومي.

وقال نور الدين الطبوبي في حوار لإذاعة «شمس أف أم»، إن إعلان الغنوشي عن انفراج الأزمة هو محاولة للركوب على الأحداث، قائلاً إنه من غير المعقول الاستثمار في مجهودات الأطراف الاجتماعية أو طرف حكومي لمدة أشهر وفق تعبيره، مشدداً على أنه لم يكن لأي حزب دور سياسي لحل أزمة التعليم الثانوي واتخاذ القرار وحلحلة الوضع وصياغة المضامين، وأن الاتفاق كان مباشرة بين الاتحاد بمختلف هياكله والطرف الحكومي ورئيس الحكومة.

جدير بالذكر أن اتفاقاً حصل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بعد أزمة التعليم الثانوي أعلن الغنوشي عنه قبل خروجه للعلن بساعات مما عد تدخلاً في عمل الحكومة رفضته الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني واستهجنه النقابيون في تونس.

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