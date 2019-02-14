قرقاش: تنفيذ «استوكهولم» أولاً قبل بدء أي مفاوضات

أبوظبي (الاتحاد) اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن تنفيذ اتفاق استوكهولم أولاً هو الموقف المنطقي قبل بدء أي مفاوضات جديدة، مؤكداً أن الحل السياسي لن يتحقق بنقض التعهدات والالتزامات.

وقال معالي الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، «تنفيذ اتفاق ستوكهولم أولاً هو الموقف المنطقي والواضح ومن ثم السير في مفاوضات تتناول الملفات الأخرى، الحل السياسي للأزمة لن يتحقق بنقض الالتزامات والتعهدات، أمامنا فرصة تاريخية تهددها الجهود الحوثية للالتفاف على ستوكهولم».

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