مقتل 4 جنود بهجوم إرهابي في «المحفد» بأبين

بسام عبدالسلام (عدن)

قتل 4 جنود وأصيب عدد آخر من قوات الحزام الأمني إثر هجوم شنه عناصر من تنظيم «القاعدة» استهدف دورية عسكرية في مديرية «المحفد» بمحافظة أبين. وأفاد مصدر أمني لـ الاتحاد» أن عناصر من «القاعدة» قاموا بزرع عبوة ناسفة على جانب الطريق العام المؤدي إلى وسط مدينة المحفد قبل أن يقوموا بتفجيرها لحظة مرور دورية عسكرية تابعة لقوات الحزام الأمني ما أسفر عن مقتل وإصابة الجنود. وقال سكان محليون إن قوات من الحزام الأمني والتدخل السريع انتشرت في محيط موقع الهجوم وشرعت بتعقب العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم. ودفعت قوات الحزام الأمني في محافظة أبين بتعزيزات كبيرة إلى «المحفد» لإسناد القوات المتواجدة في المديرية عقب سلسلة الهجمات التي تعرضت لها على يد عناصر «القاعدة» خلال الأشهر الماضية، وكانت حملة أمنية واسعة مدعومة من التحالف العربي قد أطلقت في نهاية يناير الماضي لملاحقة أفراد مرتبطين بـ«القاعدة» في محافظة أبين.

وفي سياق آخر، أطلقت قوات أمنية وعسكرية مشتركة حملة أمنية واسعة لترسيخ الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة في مديرية «دار سعد» شمال مدينة عدن، وشرعت قوات من «لواء النقل» وشرطة مديرية «دار سعد» صباح أمس بتنفيذ عملية انتشار ومداهمة لعدد من المناطق التي يعتقد بتمركز خلايا مسلحة فيها من الخارجين عن النظام والقانون، حيث ترافقت الحملة بانتشار وتأمين للطرقات وحركة السيارات والمركبات. وأكد القيادي البارز في المقاومة الشعبية في «دار سعد» العقيد محمد البوكري، أن عملية الانتشار الأمني تأتي لتأمين المديرية وتعقب الخلايا المسلحة ومروجي المخدرات الذين يعملون على الإضرار بسكينة واستقرار «دار سعد»، موضحاً أن قوات الجيش والأمن قامت بنشر أكثر من 16 طقماً عسكرياً في مناطق «جولة السفينة» و«جولة الكراع» و«محطة السلام» و«زهراء خليل» و«مصعبين» و«فتحة درهم» ووسط السوق وكلية المجتمع. وأضاف أن الحملة الأمنية في المديرية جرى تدشينها بحضور قيادات السلطة المحلية والأمنية في المديرية، ولقيت ترحيباً كبيراً من قبل الأهالي.

وعبر مواطنون في المديرية عن سعادتهم بانتشار القوات الأمنية والعسكرية في «دار سعد» وتعقب العصابات المسلحة التي تثير الرعب، وتنشر الفوضى والرعب بين أهالي المديرية، مطالبين بالتعامل بحزم وقوة تجاه كل من يعكر أمن واستقرار المديرية والتصدي لأي ظواهر دخيلة على أهالي «دار سعد» منذ تحررها من سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية.