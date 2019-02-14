100 مليار دولار تقديرات إعادة إعمار ما دمرته الحرب في اليمن

عدن (الاتحاد) قال نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي: إن تقديرات إعادة إعمار ما دمرته الحرب في اليمن بلغت 100 مليار دولار، جاء ذلك خلال لقائه أمس، في عدن مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي السفيرة انتونيو بيروتا والوفد المرافق لها، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بخطة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن الأولويات العاجلة لخطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

وثمن نائب رئيس الوزراء وقوف الاتحاد الأوروبي مع الشعب اليمني، حيث بلغت المساعدات المقدمة خلال الفترة الماضية من الاتحاد الأوروبي لليمن حوالي 544 مليون يورو، وأكد الخنبشي أن الحكومة اليمنية قطعت شوطاً كبيراً في طريق تحقيق التعافي الاقتصادي، كما حققت مؤشرات إيجابية في تحسن سعر العملة وهو ما انعكس إيجابياً على أسعار السلع الأساسية. وأضاف أن الحكومة تعمل وبصورة جدية على إنجاح كافة المفاوضات التي تجري بين الحكومة وميليشيات الحوثي الإرهابية في إطار مساعيها المتواصلة لإنهاء الانقلاب رغم ما تواجهه من صلف وتعنت من قِبل الميليشيات الانقلابية.

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