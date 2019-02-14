أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً الأربعاء، أنه يدرس "كافة الخيارات" بشأن فنزويلا مشيراً إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ارتكب "خطأ فظيعاً" بمنعه وصول المساعدة الإنسانية الدولية من دخول بلاده.
كما وصف ترامب الوضع في فنزويلا التي تشهد أزمة سياسية خطرة على خلفية نقص في الأغذية والأدوية، بأنه "حزين جداً"
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يؤكد مجدداً أنه يدرس "كل الخيارات" بشأن الأزمة في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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