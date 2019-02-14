مصر تعدم 3 إرهابيين دينوا بقتل مساعد مدير أمن الجيزة

نفذّت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة إرهابيين بعد أن دينوا بقتل مسؤول رفيع في الشرطة عام 2013، حسب ما قال مسؤولان أمني وقضائي.

وكانت محكمة النقض المصرية قد أيدت حكماً بإعدام ثلاثة أشخاص دينوا بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة أثناء مداهمة منطقة كرادسة، وهي ضاحية في غرب القاهرة يقطنها عدد كبير من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، في التاسع من سبتمبر 2013.

وجرت مداهمة البلدة لتوقيف إرهابيين متورطين في تنفيذ هجوم مسلح على قسم شرطة كرداسة أسفر عن مقتل 13 شرطياً.

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