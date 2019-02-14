مقتل 12 من مسلحي "الشباب" الإرهابية الصومالية بغارات أميركية

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، اليوم الأربعاء، أن هجومين جويين شنتهما الولايات المتحدة في الصومال أسفرا عن مقتل 12 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية.

وذكرت القيادة العسكرية أنه تم تنفيذ الهجومين بالقرب من "جانالي" في منطقة شيبلي السفلى، الإثنين الماضي، في الوقت الذي " تقود فيه القوات الصومالية عملية في منطقة تنفذ فيها حركة الشباب أنشطة إرهابية بالإضافة إلى استغلال المواطنين للحصول على ضرائب بصورة غير قانونية".

وتتشارك القوات الأميركية مع قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الوطني الصومالي في تنفيذ عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في الصومال.

وتشن حركة الشباب، التي ترتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي الدولي، هجمات بصورة دورية على المباني الحكومية والفنادق والمطاعم بالصومال.