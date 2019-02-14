القبض على رئيسة تحرير تتحدى الرئيس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ألقت السلطات القبض على رئيسة تحرير موقع إخباري الكتروني فلبيني ينتقد الرئيس رودريجو دوتيرتي أمس، بتهمة التشهير عبر الانترنت، وذلك بسبب تقرير نشر قبل شهور من سن قانون التشهير.
ونفذ مسؤولو مكتب التحقيقات الوطني أمر القبض على ماريا ريسا، الرئيسة التنفيذية ورئيسة التحرير التنفيذية لموقع «رابلر» ، في مكتبها في نهاية ساعات العمل.
ومنحت ريسا، لقب شخصية العام في عام 2018.
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