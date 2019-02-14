صاروخ روسي جديد قادر على تدمير توماهوك الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن قائد القوات البحرية الروسية الأميرال فلاديمير كوروليوف أن القوت الروسية انتهت من اختبار منظومة صواريخ جديدة مضادة للطائرات، طبقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أمس.

وأطلق على المنظومة الجديدة اسم «بوليمينت-ريدوت»، ويصفها بعض الإعلاميين بأنها «مبيدة صواريخ توماهوك الأمريكية»، وخصصت لحماية سفن الأسطول الروسي من طائرات وصواريخ الخصم، ويمكن استخدامها على الأرض أيضا، وتستطيع اعتراض أهداف على بعد 150 كلم، ويتوقع أن تحصل هذه المنظومة في الأعوام القليلة المقبلة على صاروخ قادر على تدمير أهداف على بعد 400 كلم.

ولفت الخبير العسكري دميتري كورنيف الذي تحدث لقناة «آر.تي» التلفزيونية عن مميزات منظومة «بوليمينت-ريدوت» إلى أن صواريخ المنظومة تسير إلى الأهداف المراد تدميرها بنفسها بدون تدخل طاقم المنظومة بعد إطلاقها، وتستطيع منظومة «بوليمينت-ريدوت» أن تضرب أهدافا عدة في آن واحد، وتصيب كلا منها بنسبة 80%.